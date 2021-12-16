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Леднева Нина Терентьевна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Леднева Нина Терентьевна
Дата рождения
22.01.1932
География
Россия, Самарская область, Самара

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
22.01.1932
16.12.2021
Герасимовка, Алексеевский муниципальный район, Самарская область

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