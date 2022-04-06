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Леднев Алексей Григорьевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Леднев Алексей Григорьевич
Дата рождения
08.02.1916
География
Россия, Ленинградская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
08.02.1916
Неизвестно
Погребище, Вінницька область

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