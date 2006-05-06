Кривошеев Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеев Николай Семенович

Кривошеев Николай Семенович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Кривошеев Николай Семенович
Дата рождения
20.05.1922
География
Россия, Нижегородская область

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
20.05.1922
06.05.2006
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.