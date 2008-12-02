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Кривогин Тимофей Иванович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Кривогин Тимофей Иванович
Дата рождения
06.06.1925
География
Россия, Оренбургская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
06.06.1926
02.12.2008
Бобровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область

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