Кривова Анастасия Степановна
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Кривова Анастасия Степановна
- Дата рождения
- 10.10.1921
- География
- Россия, Челябинская область
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1887
Неизвестно
10.10.1921
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
21.12.1947
08.10.2021