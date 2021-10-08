Кривова Анастасия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривова Анастасия Степановна

Кривова Анастасия Степановна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Кривова Анастасия Степановна
Дата рождения
10.10.1921
География
Россия, Челябинская область

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 1887
Неизвестно
10.10.1921
Неизвестно
Неизвестно
Неизвестно
21.12.1947
08.10.2021

Мы используем куки для улучшения работы сайта.