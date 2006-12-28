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Крашенинникова Анна Константиновна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Крашенинникова Анна Константиновна
Дата рождения
01.01.1920
География
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
04.01.1920
28.12.2006
Максимцево, Соинская волость, Себежский уезд

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