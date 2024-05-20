Краснов Михаил Павлович
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Краснов Михаил Павлович
- Дата рождения
- 19.09.1926
- География
- Россия, Новосибирская область, Новосибирск
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.09.1926
2007