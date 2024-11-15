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Коковин Андрей Григорьевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Коковин Андрей Григорьевич
Дата рождения
30.10.1914
География
Россия, Курганская область, Курган

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