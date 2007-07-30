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Козлов Владимир Васильевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Козлов Владимир Васильевич
Дата рождения
06.05.1924
География
Россия, Свердловская область, Екатеринбург

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
06.05.1924
30.07.2007
Куровское, Ликино-Дулёво, Московская область

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