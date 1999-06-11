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Кайдаш Анатолий Владимирович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Кайдаш Анатолий Владимирович
Дата рождения
01.07.1924
География
Россия, Ставропольский край

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
15.11.1929
11.06.1999
Херсонский, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край

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