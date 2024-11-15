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Заимских Михаил Данилович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Заимских Михаил Данилович
Дата рождения
05.09.1915
География
Россия, Москва, Москва

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
05.09.1915
Неизвестно
Иртышск, Иртышский район, Павлодарская область

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