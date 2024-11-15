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Дружинин Иннокентий Иванович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Дружинин Иннокентий Иванович
Дата рождения
30.05.1920
География
Россия, Красноярский край, Красноярск

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
20.02.1920
Неизвестно
Копунь, Шелопугинский муниципальный район, Забайкальский край

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