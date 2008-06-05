Домаренко Владимир Васильевич
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Домаренко Владимир Васильевич
- Дата рождения
- 14.01.1925
- География
- Россия, Московская область
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.01.1926
05.06.2008