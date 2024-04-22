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Горбатов Сергей Тимофеевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Горбатов Сергей Тимофеевич
Дата рождения
16.09.1926
География
Россия, Астраханская область, Астрахань

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