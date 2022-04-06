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Волков Михаил Титович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Волков Михаил Титович
Дата рождения
01.07.1913
География
Россия, Брянская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
1913
2011
Туличево, Комаричский муниципальный район, Брянская область

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