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Воеводин Павел Михайлович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Воеводин Павел Михайлович
Дата рождения
22.08.1923
География
Россия, Москва, Москва

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
11.06.1925
13.08.2008
Красные Буйцы, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

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