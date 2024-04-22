Винников Семен Прокофьевич
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Винников Семен Прокофьевич
- Дата рождения
- 25.05.1932
- География
- Россия, Тверская область, Тверь
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