Ботоногов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотоногов Иван Егорович

Ботоногов Иван Егорович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Ботоногов Иван Егорович
Дата рождения
29.11.1921
География
Россия, Московская область, Серпухов

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.11.1921 или 29.12.1921
23.01.2007
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
19.07.1926
22.11.2009
Пешая Слобода, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.