Ботоногов Иван Егорович
Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
- ФИО
- Ботоногов Иван Егорович
- Дата рождения
- 29.11.1921
- География
- Россия, Московская область, Серпухов
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
29.11.1921 или 29.12.1921
23.01.2007
19.07.1926
22.11.2009