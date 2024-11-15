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Бородич Леонид Петрович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Бородич Леонид Петрович
Дата рождения
22.04.1918
География
Россия, Саратовская область, Саратов

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
07.02.1983

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