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Балашова Лидия Николаевна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Балашова Лидия Николаевна
Дата рождения
12.12.1923
География
Россия, Вологодская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
12.12.1923
После 09.05.2005
Ивакино, Вологодский уезд, Вологодская губерния

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