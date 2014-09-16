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Базылевич Виктор Андреевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Базылевич Виктор Андреевич
Дата рождения
16.07.1930
География
Россия, Псковская область

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
16.07.1930
16.09.2014
Логуново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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