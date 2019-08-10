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Ахтямов Риф Адиевич

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Ахтямов Риф Адиевич
Дата рождения
02.06.1926
География
Россия, Республика Татарстан

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
02.07.1926
10.08.2019
Куяново, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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