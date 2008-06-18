Ахтариева Найля Гарифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхтариева Найля Гарифовна

Ахтариева Найля Гарифовна

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Ахтариева Найля Гарифовна
Дата рождения
18.09.1927
География
Россия, Республика Башкортостан, Уфа

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
19.09.1927
18.06.2008
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close