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Абрашин Владимир Петрович

Из справочника
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победители.ру
ФИО
Абрашин Владимир Петрович
Дата рождения
28.07.1924
География
Россия, Владимирская область, Петушки

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
28.07.1924
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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