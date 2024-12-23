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Ергин Тимофей Семенович

Из справочника
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии
ФИО
Ергин Тимофей Семенович
Пол
муж
Родственная связь
глава
Номер семьи
185
Номер в семье
1
Дата переписи
1916
Губерния
Томская
Уезд
Барнаульский
Волость
Шаховская
Место
селение Касмала
Место события
селение Касмала, Шаховская вол., Барнаульский у., Томская губ.
Архивный код
ГАТО (Томск): ф.239, оп.16, д.84, ч.11, лист: 261об
Полная запись переписи
Наименование: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии, селение Касмала
Номер в списке: 185
Ергин Тимофей Семенович: глава
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