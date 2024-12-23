Великанов Яков Алекс.
Из справочника
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии
- ФИО
- Великанов Яков Алекс.
- Пол
- муж
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 35
- Номер в семье
- 1
- Дата переписи
- 1916
- Губерния
- Томская
- Уезд
- Барнаульский
- Волость
- Шаховская
- Место
- селение Касмала
- Место события
- селение Касмала, Шаховская вол., Барнаульский у., Томская губ.
- Архивный код
- ГАТО (Томск): ф.239, оп.16, д.84, ч.11, лист: 260
- Полная запись переписи
- Наименование: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии, селение Касмала
Номер в списке: 35
Великанов Яков Алекс.: глава
- Комментарий наборщика
- Отчество было сокращено, поэтому не ясно: Алексеевич или Александрович
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Ми Да
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.