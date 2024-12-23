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Манакова Марфа Димитриевна

Из справочника
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии
ФИО
Манакова Марфа Димитриевна
Пол
жен
Родственная связь
глава
Номер семьи
77
Номер в семье
1
Дата переписи
1916
Губерния
Томская
Уезд
Барнаульский
Волость
Шаховская
Место
деревня Быкова
Место события
деревня Быкова, Шаховская вол., Барнаульский у., Томская губ.
Архивный код
ГАТО (Томск): ф.239, оп.16, д.84, ч.1, лист: 179об
Полная запись переписи
Наименование: Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года по населённым пунктам Томской губернии, деревня Быкова
Номер в списке: 77
Манакова Марфа Димитриевна: глава
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