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Гарайшвис Константин Михайлович

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Гарайшвис Константин Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
59
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 135
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 59
01 | Гарайшвис Константин Михайлович: 34 года | Крестьяне из государственных - хозяин
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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