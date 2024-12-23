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Копотилов Онисим Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Онисим Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
30
Год рождения вычисленный
1867
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
56
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 130
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 56
01 | Копотилов Андрей Иванович: 66 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Любовь Афанасьевна: 80 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Онисим Андреевич: 30 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Анна Антоновна: 35 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Василий Онисимович: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Копотилова Варвара Онисимовна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Копотилова Настасья Онисимовна: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Копотилов Иван Онисимович: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Копотилов Игнатий Онисимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [3]
10 | Фатеев Федот Епифанович: 57 лет | Крестьяне из государственных - работник
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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