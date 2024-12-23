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Плясовских Анисья Яковлевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Анисья Яковлевна
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
55
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 128
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 55
01 | Плясовских Яков Маркович: 60 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Дарья Андреевна: 48 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Григорий Яковлевич: 23 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Василий Яковлевич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Плясовских Афанасий Яковлевич: 17 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Плясовских Матрона Яковлевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Плясовских Анисья Яковлевна: 9 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плясовских Афанасий Яковлевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
09 | Плясовских Ефим Яковлевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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