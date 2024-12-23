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Домброванова Настасья Осиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Домброванова Настасья Осиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1865
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
54
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 126
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 54
01 | Домброван Никита Иванович: 32 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Домброванова Настасья Осиповна: 32 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Домброванова Зиновья Никитична: 6 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Домброван Андрей Никитич: 3 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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