Плясовских Марина Андреевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плясовских Марина Андреевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1894
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 53
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 124
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 53
01 | Плясовских Осип Игнатьевич: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Василисса Степановна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Андрей Осипович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Степанида Александровна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Домна Андреевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Василий Андреевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Марина Андреевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Бакшеева Домна Ивановна: 32 года | Крестьяне из государственных - работница
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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