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Плясовских Василий Андреевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плясовских Василий Андреевич
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1892
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
53
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 124
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 53
01 | Плясовских Осип Игнатьевич: 61 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плясовских Василисса Степановна: 62 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плясовских Андрей Осипович: 27 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Плясовских Степанида Александровна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Плясовских Домна Андреевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
06 | Плясовских Василий Андреевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
07 | Плясовских Марина Андреевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Бакшеева Домна Ивановна: 32 года | Крестьяне из государственных - работница
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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