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Плесовских Палагея Артемьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плесовских Палагея Артемьевна
Пол
муж
Возраст (месяцев)
3
Год рождения вычисленный
1896
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
52
Номер в семье
10
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 120
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 52
01 | Плесовских Ефим Никифорович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плесовских Анна Васильевна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плесовских Артемий Никифорович: 33 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Плесовских Яков Никифорович: 26 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
05 | Плесовских Матрона Лаврентьевна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Плесовских Настасия Никитична: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
07 | Плесовских Александра Ефимовна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плесовских Параскева Ефимовна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плесовских Анна Ефимовна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Плесовских Палагея Артемьевна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Плесовских Дмитрий Ефимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Плесовских Дарья Тимофеевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
13 | Ваганов Андрей Максимович: 15 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Огорелкова Степанида Никитична: 13 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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