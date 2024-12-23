Плесовских Параскева Ефимовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Плесовских Параскева Ефимовна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 5
- Год рождения вычисленный
- 1892
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 52
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 120
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 52
01 | Плесовских Ефим Никифорович: 37 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плесовских Анна Васильевна: 39 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плесовских Артемий Никифорович: 33 года | Крестьяне из государственных - брат [1]
04 | Плесовских Яков Никифорович: 26 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
05 | Плесовских Матрона Лаврентьевна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
06 | Плесовских Настасия Никитична: 23 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
07 | Плесовских Александра Ефимовна: 15 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Плесовских Параскева Ефимовна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Плесовских Анна Ефимовна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Плесовских Палагея Артемьевна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [3]
11 | Плесовских Дмитрий Ефимович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
12 | Плесовских Дарья Тимофеевна: 57 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
13 | Ваганов Андрей Максимович: 15 лет | Крестьяне из государственных - работник
14 | Огорелкова Степанида Никитична: 13 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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