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Бакшеева Фекла Григорьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Фекла Григорьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1843
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
51
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 118
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 51
01 | Бакшеев Яков Антонович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Наталия Николаевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Мария Яковлевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеева Фекла Григорьевна: 54 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Бакшеев Семион Антонович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Бакшеева Матрена Андреевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Бакшеев Степан Семионович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Бакшеев Матвей Михайлович: 81 год | Крестьяне из государственных - дедушка [1]
09 | Долгушин Кирило Лаврентьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - работник
10 | Боброва Анна Афанасьевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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