Бакшеева Мария Яковлевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Бакшеева Мария Яковлевна
- Пол
- муж
- Возраст (месяцев)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1896
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 51
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 118
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 51
01 | Бакшеев Яков Антонович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Наталия Николаевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеева Мария Яковлевна: , 6 месяцев | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Бакшеева Фекла Григорьевна: 54 года | Крестьяне из государственных - мать [1]
05 | Бакшеев Семион Антонович: 27 лет | Крестьяне из государственных - брат [1]
06 | Бакшеева Матрена Андреевна: 29 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Бакшеев Степан Семионович: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [5]
08 | Бакшеев Матвей Михайлович: 81 год | Крестьяне из государственных - дедушка [1]
09 | Долгушин Кирило Лаврентьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - работник
10 | Боброва Анна Афанасьевна: 17 лет | Крестьяне из государственных - свояченица [1]
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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