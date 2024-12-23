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Плесовских Александра Максимовна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Плесовских Александра Максимовна
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1893
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
50
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 116
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 50
01 | Плесовских Макисм Павлович: 23 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Плесовская Александра Тимофеевна: 25 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Плесовских Александра Максимовна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Плесовских Ефросинья Максимовна: 2 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Плесовских Палагея Максимовна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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