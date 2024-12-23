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Бакшеева Дарья Филиповна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Дарья Филиповна
Пол
муж
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
49
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 114
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 49
01 | Бакшеев Парфен Филипович: 63 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Мавра Петровна: 53 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеев Евстафий Парфенович: 43 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бакшеева Дарья Филиповна: 44 года | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Бакшеев Михайло Евстафьевич: 15 лет | Крестьяне из государственных - сын [3]
06 | Бакшеева Ксенья Евстафьевна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
07 | Бакшеева Федора Евстафьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
08 | Бакшеева Евдокия Евстафьевна: 7 лет | Крестьяне из государственных - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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