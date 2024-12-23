Чистякова Харитина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧистякова Харитина Васильевна

Чистякова Харитина Васильевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Чистякова Харитина Васильевна
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1894
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
48
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 112
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 48
01 | Чистяков Василий Спиридонович: 25 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Параскева Павловна: 33 года | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Евдений Васильевич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистяков Иван Васильевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чистякова Татьяна Васильевна: 4 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Чистякова Харитина Васильевна: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Чистякова Палагея Васильевна: , 3 месяца | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Бакшеева Афонасия Павловна: 66 лет | Крестьяне из государственных - мать [1]
09 | Бакшеева Агрофена Спиридоновна: 22 года | Крестьяне из государственных - сестра [1]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.