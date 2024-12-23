Сметанина Маремьяна Максимовна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Сметанина Маремьяна Максимовна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1881
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 47
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 110
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Сметанин Максим Яковлевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Сметанина Мария Егоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сметанина Варвара Максимовна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Сметанина Маремьяна Максимовна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Сметанин Архип Яковлевич: 22 года | Крестьяне из государственных - племянник [1]
06 | Сметанина Серафима Андриановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Сметанина Василиса Тимофеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных -
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.