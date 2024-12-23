Сметанина Мария Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСметанина Мария Егоровна

Сметанина Мария Егоровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Сметанина Мария Егоровна
Пол
муж
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1850
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
47
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 110
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 47
01 | Сметанин Максим Яковлевич: 46 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Сметанина Мария Егоровна: 47 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Сметанина Варвара Максимовна: 18 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
04 | Сметанина Маремьяна Максимовна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
05 | Сметанин Архип Яковлевич: 22 года | Крестьяне из государственных - племянник [1]
06 | Сметанина Серафима Андриановна: 20 лет | Крестьяне из государственных - жена [5]
07 | Сметанина Василиса Тимофеевна: 55 лет | Крестьяне из государственных -
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.