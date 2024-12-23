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Копотилов Зиновий Никитич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Зиновий Никитич
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1879
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
46
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 106
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 46
01 | Копотилов Никита Ефимович: 48 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Агафия Семионовна: 50 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Василий Никитич: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилова Василиса Александровна: 21 год | Крестьяне из государственных - жена [3]
05 | Копотилов Зиновий Никитич: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Ефим Никитич: 11 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Копотилов Трофим Никитич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
08 | Копотилов Кондратий Васильевич: , 5 месяцев | Крестьяне из государственных - сын [3]
09 | Копотилова Павла Никитична: 20 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
10 | Копотилова Марфа Никитична: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
11 | Копотилова Фекла Никитична: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
12 | Копотилова Евдокия Никитична: 13 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Индексация данных проведена Юлия Ратт

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