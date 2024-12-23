Копотилова Евдокия Андреевна
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Копотилова Евдокия Андреевна
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 28
- Год рождения вычисленный
- 1869
- Родственная связь
- жена [2]
- Номер семьи
- 45
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 104
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 45
01 | Копотилов Емельян Алексеевич: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Николай Емельянович: 29 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Копотилова Евдокия Андреевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Копотилов Дмитрий Емельянович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Григорий Николаевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Копотилов Федор Николаевич: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Копотилова Евдокия Емельяновна: 23 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилова Татьяна Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [2]
09 | Храмова Мавра Никифоровна: 10 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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- Индексация данных проведена Юлия Ратт
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