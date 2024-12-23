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Копотилов Емельян Алексеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Емельян Алексеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1846
Родственная связь
хозяин
Номер семьи
45
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 104
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 45
01 | Копотилов Емельян Алексеевич: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилов Николай Емельянович: 29 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
03 | Копотилова Евдокия Андреевна: 28 лет | Крестьяне из государственных - жена [2]
04 | Копотилов Дмитрий Емельянович: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Григорий Николаевич: 4 года | Крестьяне из государственных - сын [2]
06 | Копотилов Федор Николаевич: , 4 месяца | Крестьяне из государственных - сын [2]
07 | Копотилова Евдокия Емельяновна: 23 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилова Татьяна Николаевна: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [2]
09 | Храмова Мавра Никифоровна: 10 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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