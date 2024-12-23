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Куликова Пелагия Григорьевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Куликова Пелагия Григорьевна
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1886
Родственная связь
прислуга
Номер семьи
44
Номер в семье
8
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 102
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 44
01 | Чистяков Никита Петрович: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Ольга Ивановна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Яков Никитич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистяков Лаврентий Никитич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чистякова Ульяна Петровна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Чистяков Иван Никитич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Чистяков Михаил Лаврентьевич: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Куликова Пелагия Григорьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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