Чистяков Лаврентий Никитич
Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
- ФИО
- Чистяков Лаврентий Никитич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1876
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 44
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Крестьяне из государственных
- Дата переписи
- 1897
- Губерния
- Тобольская
- Уезд
- Тобольский
- Волость
- Загваздинская
- Место
- д. Тюлюганская (Бакшеева)
- Место события
- д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
- Архивный код
- ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 102
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 44
01 | Чистяков Никита Петрович: 51 год | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Чистякова Ольга Ивановна: 51 год | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Чистяков Яков Никитич: 24 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Чистяков Лаврентий Никитич: 21 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Чистякова Ульяна Петровна: 22 года | Крестьяне из государственных - жена [4]
06 | Чистяков Иван Никитич: 16 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Чистяков Михаил Лаврентьевич: , 2 месяца | Крестьяне из государственных - сын [4]
08 | Куликова Пелагия Григорьевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - прислуга
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Юлия Ратт
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.