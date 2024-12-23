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Копотилова Анна Тимофеевна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилова Анна Тимофеевна
Пол
муж
Возраст (лет)
46
Год рождения вычисленный
1851
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
43
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 100
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 43
01 | Копотилов Антон Алексеевич: 47 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Анна Тимофеевна: 46 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Федор Антонович: 22 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилов Алексей Антонович: 18 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Егор Антонович: 1 год | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилова Павла Антоновна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Копотилова Анна Антоновна: 5 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилов Ефим Антонович: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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