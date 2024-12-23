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Бакшеева Матрена Макаровна

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Бакшеева Матрена Макаровна
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1860
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
42
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 98
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 42
01 | Бакшеев Козьма Яковлевич: 33 года | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Бакшеева Матрена Макаровна: 37 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Бакшеев Степан Козьмич: 8 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Бакшеев Иван Козьмич: 6 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Бакшеева Надежда Козьминична: 12 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
06 | Бакшеева Наталия Козьминична: 3 года | Крестьяне из государственных - дочь [1]
07 | Бакшеева Афонасия Козьминична: 1 год | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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