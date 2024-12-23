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Копотилов Александр Михеевич

Из справочника
Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
ФИО
Копотилов Александр Михеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1888
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
41
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне из государственных
Дата переписи
1897
Губерния
Тобольская
Уезд
Тобольский
Волость
Загваздинская
Место
д. Тюлюганская (Бакшеева)
Место события
д. Тюлюганская (Бакшеева), Загваздинская вол., Тобольский окр., Тобольская губ.
Архивный код
ГБУТО Тобольск: ф.417, оп.2, д.345, лист: 96
Полная запись переписи
Наименование переписи: Перепись населения 1897 года по Тобольской губернии. Загваздинская волость
Номер семьи: 41
01 | Копотилов Михей Алексеевич: 36 лет | Крестьяне из государственных - хозяин
02 | Копотилова Ненила Викторовна: 38 лет | Крестьяне из государственных - жена [1]
03 | Копотилов Александр Михеевич: 9 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
04 | Копотилов Иван Михеевич: 7 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
05 | Копотилов Ефим Михеевич: 5 лет | Крестьяне из государственных - сын [1]
06 | Копотилов Яков Михеевич: 2 года | Крестьяне из государственных - сын [1]
07 | Копотилова Афонасия Михеевна: 16 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
08 | Копотилова Параскева Михеевна: 14 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
09 | Копотилова Наталья Михеевна: 11 лет | Крестьяне из государственных - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Юлия Ратт

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